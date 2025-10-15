La confessione di Gaetano Maranzano ai pm di Palermo | Paolo Taormina mi voleva sfidare

“ Mi sfidava. Mi voleva mettere in cattiva luce davanti alle persone”. È la confessione di Gaetano Maranzano, il 28enne palermitano reo confesso, che sabato 11 ottobre uccise Paolo Taormina con un colpo di pistola alla testa. Maranzano ha raccontato ai pm della procura di Palermo quanto accaduto nelle prime ore di quella notte. “Non mi stuzzicare perché lo sai che ce l’ho con te. Lui se n’è fregato e mi parlava in maniera agitata, mi ha rimproverato. Abbiamo litigato e gli ho sparato”. Maranzano ha anche raccontato di come avesse ricevuto “ un’offesa ” da Taormina quando, mesi prima, la vittima avrebbe scritto sui social alla fidanzata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

