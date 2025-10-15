la cobi meccanica fa il bis soffre ma batte il cascina

Dopo l’ottimo avvio alla prima giornata di B2, la Cobi Meccanica ha concesso il bis superando stavolta con un sofferto 5-4 la formazione di Cascina (Pisa): meno brillante del solito il giovanissimo Lorenzo Rettighieri, ma ci hanno pensato Francesco Mundo e Lorenzo Guercio, con due belle doppiette, a mettere il risultato in cassaforte. In C1, severa batosta interna per l’ Eurolamiere, sconfitta per 5-1 dal Cadelbosco. Brillanti risultati invece per le formazioni modenesi militanti nella C2 regionale: la Stendalto ha avuto ragione con un tiratissimo 4-3 del Forlì, grazie all’en plein del neo acquisto Denis Guastadini, classe 2010. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

