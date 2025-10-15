La clamorosa ipotesi da Firenze | Francesco Romizi in giunta

Come sarà il Giani secondo? È quello che si domandano tutti, nelle ore successive alla larga vittoria elettorale registrata (13 punti di vantaggio su Tomasi) dal presidente di Regione uscente e riconfermato. La vittoria del centrosinistra è stata netta, questo non significa che comporre la nuova. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it