La civica di Tomasi fa il pieno in Casentino | È Ora terza nel centrodestra ad Arezzo grazie a Vagnoli

Corrieretoscano.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BIBBIENA – Fra le tante curiosità del voto regionale ce n’è una che arriva dal Casentino.  È Filippo Vagnoli, giovane sindaco di Bibbiena già al secondo mandato, è stato il candidato “preferito” di È Ora!, la lista civica a sostegno di Alessandro Tomasi raccogliendo ben 4308 preferenze. Nettamente al primo posto in Casentino (27%), trascinata proprio dal recordman Vagnoli, la lista si attesta al terzo posto nella coalizione di centrodestra solo dopo il partito della premier Meloni e quasi al pari di Forza Italia nel collegio di Arezzo. “ La politica della prossimità e dell’impegno può ancora appassionare. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

