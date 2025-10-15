La civica di Tomasi fa il pieno in Casentino | È Ora terza nel centrodestra ad Arezzo grazie a Vagnoli
BIBBIENA – Fra le tante curiosità del voto regionale ce n’è una che arriva dal Casentino. È Filippo Vagnoli, giovane sindaco di Bibbiena già al secondo mandato, è stato il candidato “preferito” di È Ora!, la lista civica a sostegno di Alessandro Tomasi raccogliendo ben 4308 preferenze. Nettamente al primo posto in Casentino (27%), trascinata proprio dal recordman Vagnoli, la lista si attesta al terzo posto nella coalizione di centrodestra solo dopo il partito della premier Meloni e quasi al pari di Forza Italia nel collegio di Arezzo. “ La politica della prossimità e dell’impegno può ancora appassionare. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
? ELEZIONI REGIONALI, TOMASI ULTIMO A VOTARE DEI TRE CANDIDATI PRESIDENTI ALLE ORE 11:40. Alessandro Tomasi, candidato alla presidenza della Toscana con il sostegno di Fdi, Lega Fi, Noi Moderati e la lista civica È ora! Tomasi president - facebook.com Vai su Facebook
Filippo Vagnoli - Lista Civica E' ORA - Tomasi Presidente ELEZIONI REGIONALI DELLA TOSCANA 2025 Domenica 12 e Lunedì 13 Ottobre 2025 #elezionitoscana2025 #eora #filippovagnolisindaco #filivagnoli - X Vai su X
È Ora I civici con Tomasi: "Giani? Fa lo scaricabarile" - Il sindaco di Pistoia, candidato governatore del centrodestra, ha presentato i pisani in corsa con la sua lista civica alla Taverna in piazza Vettovaglie. Si legge su msn.com
Donzelli ringrazia Tomasi: "Ci ha messo energia. Eccezionale successo per Fratelli d’Italia" - I complimenti all’avversario Eugenio Giani per il bis, il ringraziamento ad Alessandro Tomasi "per l’energia, la qualità e la ... Lo riporta msn.com
Regionali: la lista civica di Tomasi, il campo largo di Giani - Regionali: la lista civica di Tomasi, il campo largo di Giani Tomasi presenta la lista civica che sostiene la sua candidatura assieme ai partiti di centrodestra. Si legge su rainews.it