La città celebra i 100 anni della Maccarese Spa

Fiumicino, 15 ottobre 2025 – La Città di Fiumicino si prepara a festeggiar e i cento anni della Maccarese SPA, azienda che ha rappresentato un pilastro per lo sviluppo locale. Un traguardo che va oltre i semplici numeri, e racconta una storia fatta di persone, trasformazioni e legami profondi con il territorio; un momento di grande importanza e riconoscimento per tutte le generazioni che hanno contribuito alla crescita e allo sviluppo di un’impresa. Il caso di Maccarese rappresenta un esempio emblematico di come un’azienda e il territorio possano influenzarsi reciprocamente nel tempo. Tra interventi di bonifica, flussi migratori, innovazioni agricole e zootecniche, fino alle trasformazioni sociali e alle conquiste nel campo del welfare, si è sviluppata u na realtà unica, che ha lasciato un segno nel paesaggio e nella comunità locale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it