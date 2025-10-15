La Cina stringe la morsa sulle terre rare | l’Europa rischia su industria e difesa

Gli europei non avevano bisogno di ulteriori promemoria sulla loro vulnerabilità nella crescente rivalità tra Stati Uniti e Cina. Eppure, come scrive il giornalista britannico Simon Nixon in un editoriale su Euractiv.com, la decisione di Pechino di imporre nuove restrizioni all’esportazione di terre rare rappresenta “un pugnale puntato al cuore della produzione di tecnologie avanzate occidentali e in particolare del settore della difesa”. Una mossa che, aggiunge, “l’Europa e l’Occidente possono fare ben poco per contrastare”. La scorsa settimana Pechino ha annunciato un nuovo regime di licenze per l’esportazione di terre rare, materiali indispensabili per la produzione di veicoli elettrici, turbine eoliche e hardware militare come radar e caccia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

