la cia rivela le manovre di insabbiamento di biden sugli interessi suoi e del figlio in ucraina

Si riaccendono i riflettori sugli affari sporchi dei Biden padre&figlio in Ucraina. La CIA ha appena desecretato materiale scottante sulle pressioni ricevute per insabbiare i guai che già dieci anni prendevano forma a Kiev. Gli scandali riguardavano gli interessi di Hunter nel settore energetico e quelli di suo padre, allora vicepresidente e responsabile di Obama per l’Ucraina. Un’email poco ortodossa. Nel corso di un riesame dei suoi archivi, la CIA ha individuato documenti problematici che ha deciso finalmente di desecretare. Si tratta di un’email datata 10 febbraio 2016 e indirizzata proprio alla Central Intelligence Agency, nella quale veniva suggerito di non far circolare un certo rapporto, su richiesta del consigliere per la sicurezza nazionale del vicepresidente. 🔗 Leggi su Follow.it

