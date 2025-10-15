La Cgil di Modena ha scelto | è Alessandro De Nicola il nuovo segretario provinciale
Alessandro De Nicola è da oggi il nuovo segretario della Cgil di Modena. E’ stato eletto con voto segreto dall’Assemblea Generale il 91% (99 voti favorevoli, 9 contrari, 1 astenuto), dopo la consultazione di tutti i componenti dell’Assemblea. All’assemblea Generale Cgil Modena erano presenti il. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
