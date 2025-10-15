La Cgil di Modena ha scelto | è Alessandro De Nicola il nuovo segretario provinciale

Modenatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandro De Nicola è da oggi il nuovo segretario della Cgil di Modena. E’ stato eletto con voto segreto dall’Assemblea Generale il 91% (99 voti favorevoli, 9 contrari, 1 astenuto), dopo la consultazione di tutti i componenti dell’Assemblea. All’assemblea Generale Cgil Modena erano presenti il. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cgil, cantieri edili a Modena violano l'ordinanza anti-caldo - Lo denuncia la Fillea Cgil che ha segnalato alle autorità le aziende che hanno fatto lavorare gli operai dalle 12,30 alle 16, in ... Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Cgil Modena Ha Scelto