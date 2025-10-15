Il territorio di Varese compie un altro passo verso la transizione energetica. Alle Ville Ponti è stata apposta la firma di adesione di quattro nuove configurazioni territoriali alla Comunità energetica rinnovabile multicabina Malpensa Insubria Cer. Le nuove aree coinvolte sono Olona, Varese Sud, Varese Nord e Seprio, che condividono l’obiettivo di produrre e consumare energia da fonti rinnovabili in modo collaborativo, sostenibile e vantaggioso, aggregando enti locali, imprese e cittadini. Alla firma erano presenti i rappresentanti delle istituzioni: l’Università dell’Insubria, i Comuni di Varese, Induno Olona, Castiglione Olona, Vedano Olona, Venegono Inferiore, le realtà aziendali e alcuni cittadini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La Cer Malpensa Insubria. Si allarga la rete delle città