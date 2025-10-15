La Cassazione annulla la consegna di Kuznietsov alla Germania | l’ex militare ucraino è accusato di aver sabotato il gasdotto Nord Stream
Serhii Kuznietsov, l’ex capitano dell’esercito ucraino arrestato lo scorso 21 agosto a Rimini con l’accusa di aver sabotato nel settembre 2022 i gasdotti Nord Stream 1 e 2, non va riconsegnato alla Germania, almeno per ora. Lo ha deciso la Corte di Cassazione, che ha annullato con rinvio la decisione precedente della Corte d’appello. Il caso dovrà essere rivalutato da un nuovo collegio. In udienza, la procura generale ha chiesto l’accoglimento di uno dei motivi del ricorso della difesa sull’ erronea qualificazione giuridica dei fatti nel mandato di arresto europeo. L’errore giudiziario che ha fermato il trasferimento dell’ex militare ucraino. 🔗 Leggi su Open.online
