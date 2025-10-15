La Capsa Alberoniana si presenta alla città | visita e spettacolo al Collegio Alberoni

Venerdì 7 novembre alle ore 20,30 alla Sala degli Arazzi del Collegio Alberoni sarà presentata alla cittadinanza la "Capsa Alberoniana" con visite gratuite al Collegio e uno spettacolo in salsa piacentina condito dalle canzoni dialettali di Marilena Massarini intervallate dalla lettura di poesie. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

