La cappelletta del Monte San Martino si illumina di bianco

In occasione della Giornata mondiale del lutto perinatale e infantile (Baby Loss Awareness Day), che si celebra il 15 ottobre, la Struttura di ostetricia dell’Asst di Lecco, da sempre accanto alle donne anche nei momenti più delicati, promuovono un’iniziativa simbolica per ricordare le famiglie. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

