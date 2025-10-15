La capella Cracoviensis e i suoi ensemble ospiti della stagione di Musicamente
La stagione concertistica di MusicaMente prosegue domenica 19 ottobre, alle 19, alla chiesa di Santa Maria in Valverde a Palermo, con un concerto che è un dialogo sonoro tra Venezia e la Polonia del primo Seicento con protagonista l'ensemble l’ensemble Ziele?ski et Consortes, composto da. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Approfondisci con queste news
La Capella Cracoviensis e i suoi ensemble ospiti della stagione di Musicamente - ] ... Riporta blogsicilia.it
Capella Cracoviensis, suggestioni dal ’600 - Prestigiosi ospiti internazionali per il nuovo concerto del Festival musicale Estense "Grandezze & Meraviglie". Si legge su ilrestodelcarlino.it