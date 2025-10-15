La campionessa sparita da una settimana la denuncia della squadra italiana | Un fatto grave È irreperibile
Un vero e proprio giallo scuote la Lazio Women, dove la centrocampista statunitense Nicole Vernis è scomparsa da una settimana senza fornire alcuna spiegazione. La giocatrice, che fino a pochi giorni fa era una delle titolari più promettenti della squadra, ha deciso di allontanarsi improvvisamente senza autorizzazione. A confermare la notizia è stato Raffaele Pinzani, direttore sportivo della formazione femminile biancoceleste, che ha parlato apertamente della vicenda attraverso i canali ufficiali del club: « Ha deciso senza permesso di assentarsi e partire, è una settimana che non è più con noi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
