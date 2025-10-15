La Camminata Reale al Castello di Moncalieri due percorsi tra colline e paesaggi sabaudi

Fin dal 2018, il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude ha dato vita al progetto Camminate Reali. L'obiettivo era duplice: valorizzare il sistema delle 16 Residenze Sabaude del Piemonte e, al contempo, offrire un'esperienza unica, un vero e proprio "cammino" che unisse storia, paesaggio e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

camminata reale castello moncalieriLa Camminata Reale al Castello di Moncalieri, due percorsi tra colline e paesaggi sabaudi. - Due i percorsi ad anello pensati per soddisfare ogni passo, entrambi con partenza dalla piazza del Comune di Moncalieri e arrivo al Bosco del Re: un tracciato più impegnativo di circa 17 km (con un ... Scrive torinotoday.it

In 1.500 per la prima Camminata Reale a Torino - 500 i partecipanti paganti alla prima Camminata Reale 2024 che si è svolta oggi, dalla cosiddetta "zona di comando" di Torino con Palazzo Reale e Palazzo Madama fino alla Palazzina di ... Come scrive ansa.it

La Camminata Reale dal centro di Torino a Stupinigi tra castelli, parchi e luoghi storici - Nonostante il tempo incerto sono stati oltre 700 i partecipanti iscritti alla prima delle Camminate Reali 2023, organizzate dal Consorzio delle Residenze Reali Sabaude con il sostegno della Fondazione ... Lo riporta rainews.it

