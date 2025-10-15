La Camminata Reale al Castello di Moncalieri due percorsi tra colline e paesaggi sabaudi

Fin dal 2018, il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude ha dato vita al progetto Camminate Reali. L'obiettivo era duplice: valorizzare il sistema delle 16 Residenze Sabaude del Piemonte e, al contempo, offrire un'esperienza unica, un vero e proprio "cammino" che unisse storia, paesaggio e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it