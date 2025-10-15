La Camera conferma il memorandum Italia-Libia Bocciate le due mozioni di Pd e 5 Stelle

Con 153 voti a favore, 112 contro e 9 astensioni, alla Camera è stata approvata la mozione presentata delle forze di maggioranza sul Memorandum tra Italia e Libia per la gestione dei flussi migratori. Sono state bocciate invece le due mozioni presentate dalle opposizioni.  Il documento del centrodestra ha come unico impegno al governo quello di "proseguire la strategia nazionale di contrasto ai trafficanti di immigrati e di prevenzione delle partenze dalla Libia". La strategia di cui si è adesso appropriata il governo Meloni è "fondata" (lo scrive la mozione) sul Memorandum firmato dall'Italia con il paese africano nel 2017 quando era ministro dell'Interno il dem Marco Minniti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

