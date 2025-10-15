La bomba di piazza della Loggia e la sua voce | addio a Franco Castrezzati memoria della strage del 1974 a Brescia

Brescia, 15 ottobre 2025 – La sua voce, registrata in quell’audio che è il primo documento di una strage in diretta, è un pezzo di storia italiana. Brescia, 28 maggio 1974, dieci del mattino. Piazza della Loggia era affollata di operai, studenti, insegnanti, arrivati in massa alla manifestazione sindacale indetta per protestare contro la recrudescenza della violenza fascista in Italia. Dal palco echeggiava la voce del leader della Fim Cisl Franco Castrezzati il quale, sdegnato, ripercorreva la sequenza di attentati ‘neri’. Alle 10.12 lo si sente pronunciare la frase “. A Milano .”. E poi ecco il boato, mentre attorno il sonoro dava conto di quanto era successo: “Una bomba ”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La bomba di piazza della Loggia e la sua voce: addio a Franco Castrezzati, memoria della strage del 1974 a Brescia

