La Boccia si candida con Bandecchi | Ci siamo sposati politicamente Il patto a Napoli | GUARDA
È ufficiale: Maria Rosaria Boccia entra nella lista di Dimensione Bandecchi per le elezioni in Campania. L'annuncio arriva direttamente da Stefano Bandecchi, che in un video esclusivo per Il Tempo, girato in una pizzeria di Napoli con la stessa Boccia, conferma l'accordo: "Allora, come esclusiva per il Tempo annuncio che siamo arrivati all'accordo definitivo. Per fare qualcosa di buono servono persone che forse non sono amate da tutti, ma che sanno esattamente dove vogliono arrivare. Oggi la dottoressa Boccia ha accettato la candidatura nella mia lista. Io sono felice perché non candido soltanto una persona che ha una storia, ma una persona che ha fatto e che fa l'imprenditrice tutti i giorni della propria vita, prestata alla politica e cascata forse nel ministero sbagliato, si è trovata coinvolta in una situazione familiare che poi degenerava sul Tg1. 🔗 Leggi su Iltempo.it
