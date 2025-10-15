La Blu Basket ha il cannoniere Harrison viaggia a 24,2 di media
Non è stata troppo considerata dagli addetti ai lavori alla vigilia, ma in realtà Bergamo è partita senza nascondere le proprie ambizioni, con una proprietà, il Gruppo Mascio, che dispone di un ottimo budget e punta a fare un campionato di vertice, con obiettivo minimo i playoff: "La prima la considero una stagione di semina – ha dichiarato il patron dopo aver spostato il titolo da Orzinuovi – poi dall’anno prossimo entreremo coi piedi dentro Bergamo". E per cominciare ha portato 2.500 spettatori alla prima partita giocata dentro la ChorusLife Arena, un bellissimo impianto da 7.000 posti, provando a coinvolgere un territorio dove da cinque anni mancava la serie A2: un pubblico eterogeneo, che deve vincere l’altissima concorrenza cestistica della Lombardia, incastrata fra Milano e Treviglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
Importante vittoria in trasferta per le ragazze di PastaRummo BasketCorsico che espugnano con autorità il difficile campo di Aba Legnano per 61/65 Bene la fase difensiva che riesce a limitare la produzione del capocannoniere della prima giornata ed anche l - facebook.com Vai su Facebook
La Blu Basket ha il cannoniere. Harrison viaggia a 24,2 di media - Il fromboliere ex Treviso è già leader dei realizzatori. Segnala msn.com
La Blu Basket si (ri)presenta a Bergamo, tra ambizioni, ottimismo e il giallo dell’assenza del direttore sportivo - La squadra del patron Stefano Mascio si prepara al doppio esordio alla ChorusLife Arena con una serata in centro a Bergamo, alla presenza di squadra e dirigenza. Secondo bergamonews.it
Blu Basket, bis alla ChorusLife Arena: biglietti nelle scuole e nelle academy di basket per avvicinare nuovi tifosi - La campagna della società per coinvolgere ancora di più la città: ingresso gratuito contro Pesaro giovani studenti e giocatori. Segnala bergamonews.it