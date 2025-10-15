La battaglia dei papà presentato al Gambrinus il libro di Rosa Di Caprio

Professionisti, genitori e rappresentanti istituzionali ieri, martedì 14 ottobre, al Gran Caffè Gambrinus di Napoli per la presentazione del nuovo libro dell’avvocato Rosa Di Caprio, “La Battaglia dei Papà. Storie di figli contesi e padri coraggio” (Guida Editori). L’incontro, moderato dal giornalista Enzo Agliardi, ha registrato una forte partecipazione di pubblico, confermando quanto il tema della bigenitorialità e del ruolo paterno nelle famiglie separate sia oggi al centro del dibattito pubblico. Accanto all’autrice, sono intervenuti Luca Trapanese, Assessore alle Politiche sociali del Comune di Napoli, e Lorenzo Crea, Direttore di Retenews 24, con la partecipazione di Francesca Esposito, CTU del Tribunale di Napoli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it