La battaglia dei papà presentato al Gambrinus il libro di Rosa Di Caprio

Ildenaro.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Professionisti, genitori e rappresentanti istituzionali ieri, martedì 14 ottobre, al  Gran Caffè Gambrinus di Napoli  per la presentazione del nuovo libro dell’avvocato  Rosa Di Caprio,  “La Battaglia dei Papà. Storie di figli contesi e padri coraggio”  (Guida Editori). L’incontro, moderato dal giornalista  Enzo Agliardi, ha registrato una forte partecipazione di pubblico, confermando quanto il tema della  bigenitorialità  e del  ruolo paterno  nelle famiglie separate sia oggi al centro del dibattito pubblico. Accanto all’autrice, sono intervenuti  Luca Trapanese, Assessore alle Politiche sociali del Comune di Napoli, e  Lorenzo Crea, Direttore di Retenews 24, con la partecipazione di  Francesca Esposito, CTU del Tribunale di Napoli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

