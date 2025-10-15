La basilica di Santa Giustina la cornice per l' ultimo saluto a Marco Davide e Valerio

La basilica di Santa Giustina a Padova sarà la cornice del funerale dei tre carabinieri rimasti uccisi in provincia di Verona martedì 14 ottobre poco dopo le 3 del mattino dopo che i tre residenti di un casolare hanno fatto saltare in aria l'immobile con delle bombole di gas e bottiglie molotov. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

