La banalità del Nobel

La situazione patafisica ingenerata dalla nomina di Giorgio Parisi a capo della commissione ministeriale antidoping, forse al posto di un omonimo specialista, la dice lunga sul rapporto che gli italiani intrattengono col sapere. Tutto ruota attorno al divismo, per cui in ogni settore viene individuato un campione a cui si fa ricorso come nume tutelare (esempi a bizzeffe: Alessandro Barbero per la storia, Carlo Rovelli per la fisica, Samantha Cristoforetti per l'astronomia, Christian Greco per l'egittologia, eccetera). Menzionare i loro nomi conferisce a chi ne fa uso una fumosa autorevolezza, benché gli stessi interessati si affannino a replicare che sì, loro saranno pure eccellenti, ma per fortuna biblioteche e laboratori italiani pullulano di specialisti altrettanto bravi che però, non essendo famosi, restano del tutto ignoti al pubblico della borghesia semicolta.

