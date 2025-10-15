La 41ª edizione del Premio Fedeltà al Lavoro e Sviluppo Economico
Arezzo, 15 ottobre 2025 – Si è tenuta al Caurum Hall - Guido d'Arezzo la cerimonia di premiazione della 41ª edizione del Premio Fedeltà al Lavoro e Sviluppo Economico, istituito dalla Camera di Commercio di Arezzo-Siena. Alla presenza delle autorità civili e militari, dei membri della Giunta e del Consiglio camerale e dei rappresentanti delle Associazioni economiche di categoria, i riconoscimenti sono andati a 46 imprenditori della provincia che si sono distinti in cinque specifiche categorie: internazionalizzazione, imprenditoria femminile, innovazione –impresa digitale 4.0, impegno imprenditoriale e giovani imprenditori. 🔗 Leggi su Lanazione.it
