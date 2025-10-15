Kyrgios | Sinner protetto i vertici dell' Atp sono italiani La storia del Clostebol è una stron

Altro attacco a Jannik da parte dell'australiano: "Il rapporto con lui è teso". Ma poi arrivano gli elogi: "E' un giocatore incredibile, trascinerà questo sport per 10-15 anni". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Kyrgios: "Sinner protetto, i vertici dell'Atp sono italiani. La storia del Clostebol è una stron..."

