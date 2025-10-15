Kyrgios | L’Atp protegge Sinner Poi ‘elogia’ a sorpresa Jannik
(Adnkronos) – "Il rapporto con Sinner è teso, dopo lo scandalo che lo ha colpito non vado d’accordo con diverse persone. Era il numero uno, non c'è dubbio che sia un giocatore incredibile e sarà il trascinatore di questo sport per i prossimi 10-15 anni insieme ad Alcaraz. Hanno chiaramente cercato di proteggerlo". Nick Kyrgios . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
