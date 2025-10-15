Kyrgios attacca di nuovo Sinner | Protetto dall’Atp Spero abbia imparato la lezione

Roma, 15 ottobre 2025 - Non si placano le polemiche intorno a Nick Kyrgios. Il tennista australiano, attualmente lontano dai riflettori per via di infortuni e una crisi di risultati che lo ha fatto scivolare oltre il 600° posto del ranking ATP, è tornato a far parlare di sé, ancora una volta non per le sue prestazioni in campo, ma per le dichiarazioni pungenti rilasciate durante il podcast Unscripted condotto da Josh Mansour. Nel mirino di Kyrgios c'è sempre Jannik Sinner, numero due del mondo e simbolo del nuovo corso del tennis mondiale. Il rapporto tra i due non è mai stato idilliaco, ma le ultime parole dell’australiano aggiungono un ulteriore carico a una tensione che ormai si trascina da tempo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Kyrgios attacca (di nuovo) Sinner: “Protetto dall’Atp. Spero abbia imparato la lezione”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Kyrgios attacca Sinner: «Non ci vuole un genio per capire che l’Atp l’ha protetto» Al podcast “Unscripted”: «Spero di giocare gli Australian Open, mentre non ho certezze riguardo al mio futuro». E torna a parlare del "caso clostebol": «I vertici dell’Atp sono tutti it - X Vai su X

Kyrgios, niente ritiro: "Agli Australian Open ci sarò". Poi attacca... Murray Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

Kyrgios: "Sinner protetto, i vertici dell'Atp sono italiani. La storia del Clostebol è una stron..." - Ma poi arrivano gli elogi: "E' un giocatore incredibile, trascinerà questo sport per 10- Lo riporta msn.com

Kyrgios, nuovo attacco a Sinner: “L’ATP lo ha protetto. Spero abbia imparato la lezione, e gli direi una cosa anche in faccia…” - Torna a farsi vedere e anche a parlare Nick Kyrgios: ecco ancora le sue parole su Jannik Sinner e la positività del 2024. Segnala spaziotennis.com

"È una str**zata. Lo dirò in faccia a Sinner": Kyrgios ossessionato, l'ultimo attacco - Il tennista australiano parla del suo rientro in campo e lancia nuove bordate a Jannik. Secondo tuttosport.com