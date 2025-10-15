Kylie nuda e glitterata Kim coi perizoma pelosi | cosa non si fa per vendere

Cosa non si fa per vendere, far parlare e incrementare il fatturato: ne sanno qualcosa le due sorellastre più diaboliche dello showbiz, Kylie Jenner e Kim Kardashian, influencer riciclate imprenditrici di successo, la prima nel settore della cosmesi, la seconda dell’intimo, con linee dal fatturato milionario. Grazie, ovviamente, alla loro faccia e al loro corpo, messo ripetutamente al servizio del brand. Le ultime trovate diaboliche sono state per Kylie ricoprirsi di solo glitter per lanciare la nuova collezione di King Kylie, e per la sorella – per parte di madre – maggiore Kim lanciare sul mercato una linea di perizomi con tanto di finti peli intimi: Faux Hair Micro String Thong e sì, la parola hair fa proprio riferimento a quello: il pelo pubico. 🔗 Leggi su Dilei.it

