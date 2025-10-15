Kristian il narcos 22enne trovato con 16 milioni di euro di sostanza | volevo aiutare la mia famiglia povera
Dopo che i carabinieri hanno scoperto duecento chili di cocaina all’interno del suo appartamento, Kristian Preni, 22 enne di origine albanese, è stato arrestato. Il ragazzo, attualmente nel carcere di Rebibbia, è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e possesso illegale di armi. “Volevo aiutare la mia famiglia povera” – Davanti . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
