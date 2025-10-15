Kris Jenner e la password segreta per un consulto con il suo chirurgo plastico | solo gli amici veri possono accedere all' autore del suo facelift

Vanityfair.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dr Levine, ossia il medico che ha ringiovanito il volto della quasi 70enne Kris Jenner, ha chiesto alla momager di creare una password per far sì che solo i contatti più stretti della celebre momager potessero chiedergli un consulto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

