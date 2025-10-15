Kostic croce e delizia con la Serbia | tanta spinta in avanti ma quanta fatica nella fase difensiva I numeri della prestazione del bianconero non mentono
Kostic, croce e delizia con la Serbia: tutti i numeri della partita dell’esterno bianconero con la nazionale. Una prestazione di pura generosità, di spinta incessante, ma anche di grande sofferenza. La partita di Filip Kostic con la maglia della Serbia è stata un’altalena di emozioni, un concentrato di luci e ombre che fotografa perfettamente le sue caratteristiche. L’esterno della Juventus è stato l’uomo più creativo dei suoi, ma ha anche pagato dazio in termini di precisione e solidità difensiva. La nota più lieta, quella che fa sorridere anche Igor Tudor, è senza dubbio l’intesa con il suo compagno di club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Serbia-Inghilterra 0-1, le pagelle: si dimentica Chiellini con una delizia. Kostic, lacrime amare - Savic, del quale non ha la stessa precisione nei rilanci lunghi. Scrive tuttomercatoweb.com
Kostic, infortunio con la Serbia: domani gli esami, Europei a rischio? - Non solo la sfida contro Saka nettamente persa e la sconfitta all'esordio contro l'Inghilterra, la prima partita dell'Europeo dello juventino Kostic è andata come peggio non poteva andare ed è finita ... Da sport.sky.it
Kostic ko, infortunio dopo il litigio con Bellingham: Europeo finito? - È durato poco più di quaranta minuti il match d'esordio ad Euro2024 di Filip Kostic con la sua Serbia contro l'Inghilterra. tuttosport.com scrive