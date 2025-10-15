Kostic, croce e delizia con la Serbia: tutti i numeri della partita dell’esterno bianconero con la nazionale. Una prestazione di pura generosità, di spinta incessante, ma anche di grande sofferenza. La partita di Filip Kostic con la maglia della Serbia è stata un’altalena di emozioni, un concentrato di luci e ombre che fotografa perfettamente le sue caratteristiche. L’esterno della Juventus è stato l’uomo più creativo dei suoi, ma ha anche pagato dazio in termini di precisione e solidità difensiva. La nota più lieta, quella che fa sorridere anche Igor Tudor, è senza dubbio l’intesa con il suo compagno di club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Kostic, croce e delizia con la Serbia: tanta spinta in avanti ma quanta fatica nella fase difensiva. I numeri della prestazione del bianconero non mentono