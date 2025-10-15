Koopmeiners Juve già partita l’operazione Como | l’olandese è pronto a giocarsi una maglia da titolare cosa filtra sul suo possibile impiego

Koopmeiners Juve, l’olandese è tornato alla Continassa con voglia di riscatto: con Thuram in dubbio, si gioca una maglia da titolare in mediana. Una sosta per le nazionali che doveva servire a ritrovare fiducia e minuti, ma che si è trasformata in un’altra cocente delusione. Teun Koopmeiners torna a Torino con zero minuti giocati con la maglia dell’ Olanda e una voglia matta di riscattarsi subito con la Juventus. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista è già tornato alla Continassa e ha messo nel mirino la trasferta di Como, candidandosi per una maglia da titolare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Koopmeiners Juve, già partita l’operazione Como: l’olandese è pronto a giocarsi una maglia da titolare, cosa filtra sul suo possibile impiego

Leggi anche questi approfondimenti

Koopmeiners, nuova zavorra: così la Juve pensa alla cessione! C'è già una cifra scritta - facebook.com Vai su Facebook

#Koopmeiners, nuova zavorra: così la #Juve pensa alla cessione! C'è già una cifra scritta - X Vai su X

Pagina 2 | Koopmeiners, nuova zavorra: così la Juve pensa alla cessione! C'è già una cifra scritta - Anche in nazionale il centrocampista non ha trovato minuti, né giocate: i bianconeri adesso si chiedono cosa fare con l'olandese ... Segnala tuttosport.com

Koopmeiners tra Juventus e Olanda: svolta ancora rimandata, addio in estate? Il club fa il prezzo - L'ultima volta che il centrocampista della Juventus è è sceso in campo con la maglia Orange risale a marzo, ormai più di sei mesi fa. msn.com scrive

Juventus-Atalanta 1-1, risultato in diretta della partita di Serie A: Cabal risponde a Sulemana, gli highlights - Tudor schiera Openda in attacco dal primo minuto con Thuram e Koopmeiners in ... Segnala fanpage.it