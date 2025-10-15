Koopmeiners e Zhegrova le due incognite della Juventus | Tudor sperava di vedere altro in Nazionale
Sorride la Juventus per Yildiz, non sorride invece per Koopmeiners e Zhegrova. E nemmeno per Bremer, il cui infortunio allo stesso ginocchio operato post rottura del crociato porterà almeno ad altre 6 settimane di stop. La soddisfazione è a metà: la sosta per le Nazionali, che sarebbe dovuta servire a Tudor per raccogliere le idee e recuperare, anche solo per un po’ di minutaggio, alcuni suoi giocatori potenzialmente chiave non ha dato del tutto i frutti sperati. Il turco ha convinto, gli altri due meno. Anzi: in Nazionale, di fatto, non si sono proprio visti. Due facce della stessa medaglia, solo che al sorriso del numero 10 bianconero si contrappone lo smarrimento degli altri due. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
