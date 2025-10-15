Kone Roma il francese sempre più importante per Gasperini E sul futuro…
Kone Roma, il motore giallorosso che illumina l’Olimpico. E la partita contro l’Inter per lui si preannuncia molto speciale per diversi motivi La crescita di Manu Kone è ormai sotto gli occhi di tutti. Dopo l’ottimo percorso con Ranieri, il centrocampista francese ha trovato la piena maturazione sotto la guida di Gasperini, diventando una delle . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Roma, sirene francesi: il PSG vuole Koné - Tra i giocatori più importanti della Roma troviamo Koné; il centrocampista giallorosso è finito nel mirino del PSG. Come scrive calcioinpillole.com
Koné al Psg, tentativo a gennaio: la Roma trema, fissato anche il prezzo - Koné al Psg – Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Psg ha messo nel mirino Manu Koné, centrocampista della Roma e pilastro della nazionale francese di Didier Deschamps. fantamaster.it scrive
Roma, Koné pilastro della Francia: il PSG lo segue - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport , il Paris Saint- Come scrive fantacalcio.it