Kone Roma, il motore giallorosso che illumina l’Olimpico. E la partita contro l’Inter per lui si preannuncia molto speciale per diversi motivi La crescita di Manu Kone è ormai sotto gli occhi di tutti. Dopo l’ottimo percorso con Ranieri, il centrocampista francese ha trovato la piena maturazione sotto la guida di Gasperini, diventando una delle . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Kone Roma, il francese sempre più importante per Gasperini. E sul futuro…