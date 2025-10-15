Kim scontento al Bayern Juve e Napoli ci pensano L' ostacolo? I 9 milioni che prende ogni anno
Il difensore sudcoreano non è mai riuscito ad imporsi in Bundesliga e potrebbe tornare in Italia per sentirsi ancora protagonista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Kim Juventus, occasione di mercato: il coreano è scontento al Bayern, ma resta viva anche la pista Skriniar #Juventus - X Vai su X
Nuovo centrale in arrivo anche dal Bayern L'identikit - facebook.com Vai su Facebook
Kim Juventus, la Vecchia Signora torna di prepotenza sul difensore del Bayern Monaco! Lo scenario in vista del calciomercato di gennaio - Kim Juventus, l’ex Napoli è scontento a Monaco e cerca spazio: i bianconeri studiano l’occasione, ma resta viva anche la pista Skriniar L’infortunio di Gleison Bremer, che lo costringerà a un lungo st ... Secondo juventusnews24.com
Calciomercato Serie A: Kim Min-jae verso il ritorno in Italia? Juventus e Milan interessate - Potrebbe esserci un clamoroso ritorno in Serie A per Kim ... Scrive tuttojuve.com
Calciomercato Juve, Comolli guarda in Bundesliga: nel mirino ora un top player del Bayern Monaco! I bianconeri fiutano il colpo - Calciomercato Juve, l’infortunio di Bremer cambia i piani: si lavora a un clamoroso ritorno in Serie A, l’ex Napoli è scontento e può arrivare in prestito L’infortunio di Gleison Bremer, che lo costri ... Lo riporta juventusnews24.com