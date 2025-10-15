Kim scontento al Bayern Juve e Milan ci pensano L' ostacolo? I 9 milioni che prende ogni anno
Il difensore sudcoreano ex Napoli non è mai riuscito ad imporsi in Bundesliga e potrebbe tornare in Italia per sentirsi ancora protagonista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche questi approfondimenti
Kim Juventus, occasione di mercato: il coreano è scontento al Bayern, ma resta viva anche la pista Skriniar #Juventus - X Vai su X
Nuovo centrale in arrivo anche dal Bayern L'identikit - facebook.com Vai su Facebook
Kim Juventus, la Vecchia Signora torna di prepotenza sul difensore del Bayern Monaco! Lo scenario in vista del calciomercato di gennaio - Kim Juventus, l’ex Napoli è scontento a Monaco e cerca spazio: i bianconeri studiano l’occasione, ma resta viva anche la pista Skriniar L’infortunio di Gleison Bremer, che lo costringerà a un lungo st ... Si legge su juventusnews24.com
Calciomercato Serie A: Kim Min-jae verso il ritorno in Italia? Juventus e Milan interessate - Potrebbe esserci un clamoroso ritorno in Serie A per Kim ... Lo riporta tuttojuve.com
Gazzetta - La Juventus alla ricerca di un difensore: torna nel mirino Skriniar, occasione Kim dal Bayern Monaco - L'ex Inter in estate si è trasferito a titolo definitivo al Fenerbahce ma l'addio di José Mourinho, sponsor principale dello slovacco, rende la posizione di Skriniar meno sicura in Turchia. Si legge su ilbianconero.com