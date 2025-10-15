Kim Juventus non decolla | due fattori stanno spingendo i bianconeri a cambiare pista a gennaio I motivi e il punto sul difensore

Kim Juventus, è scontento al Bayern e cerca spazio: i bianconeri studiano l’occasione, ma il suo status da extracomunitario complica i piani. L’infortunio di Gleison Bremer, che lo costringerà a un lungo stop, obbliga la Juventus a tornare con urgenza sul mercato di gennaio. La dirigenza bianconera è già al lavoro per individuare il sostituto ideale, un difensore di caratura internazionale in grado di non far rimpiangere il leader brasiliano. E le piste più calde, secondo le ultime indiscrezioni de La Gazzetta dello Sport, portano a due clamorosi ritorni in Serie A, con un ex “nemico” che si candida come alternativa di lusso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

