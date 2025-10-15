Kim Juve | non solo i bianconeri anche un’altra big italiana è sulle tracce del difensore del Bayern Monaco! Svelate le prossime mosse in vista di gennaio…
Kim Juve: un’altra big italiana è sulle tracce del difensore del Bayern Monaco. Ecco le prossime mosse verso gennaio. Un sogno che infiamma il calciomercato Serie A. Kim Min-jae, l’ex muro del Napoli, è scontento al Bayern Monaco e potrebbe clamorosamente tornare in Italia già a gennaio. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Juventus e Milan sono alla finestra, pronte a sfidarsi per il difensore coreano. Ma tra il sogno e la realtà c’è un ostacolo quasi insormontabile: l’ingaggio. Il mal di pancia in Baviera e l’ostacolo ingaggio. Il gigante coreano, dopo aver lasciato la Serie A da campione, non si sarebbe ambientato in Germania e il Bayern Monaco non si opporrebbe a una sua partenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
DOMENICA- Ore 20:45 JUVENTUS -FIORENTINA . . . #juventus #finoallafine #forzajuve #juve #bianconeri #cr7 #dybala #championsleague #seriea #calcio #italia #torino #ronaldo #paulodybala #juventusfc #juvefinoallafine #juventusfans #juventusstad - facebook.com Vai su Facebook
Pavan: “Al momento, Juve da quarto posto. A parti invertite, contro il Milan, non avrebbero dato il rigore“ L’analisi di Massimo Pavan sul rendimento dei bianconeri e sull’episodio del calcio di rigore, poi sbagliato da Pulisic, contro il Milan #sportitalia - X Vai su X
Kim Juventus non decolla: due fattori stanno spingendo i bianconeri a cambiare pista a gennaio. I motivi e il punto sul difensore - Kim Juventus, è scontento al Bayern e cerca spazio: i bianconeri studiano l’occasione, ma il suo status da extracomunitario complica i piani L’infortunio di Gleison Bremer, che lo costringerà a un lun ... Lo riporta juventusnews24.com
Calciomercato Serie A: Kim Min-jae verso il ritorno in Italia? Juventus e Milan interessate - Potrebbe esserci un clamoroso ritorno in Serie A per Kim ... Da tuttojuve.com
Kim Juventus, la Vecchia Signora torna di prepotenza sul difensore del Bayern Monaco! Lo scenario in vista del calciomercato di gennaio - Kim Juventus, l’ex Napoli è scontento a Monaco e cerca spazio: i bianconeri studiano l’occasione, ma resta viva anche la pista Skriniar L’infortunio di Gleison Bremer, che lo costringerà a un lungo st ... Secondo juventusnews24.com