Kim Juve | non solo i bianconeri anche un’altra big italiana è sulle tracce del difensore del Bayern Monaco! Svelate le prossime mosse in vista di gennaio…

Juventusnews24.com | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Kim Juve: un’altra big italiana è sulle tracce del difensore del Bayern Monaco. Ecco le prossime mosse verso gennaio. Un sogno che infiamma il calciomercato Serie A. Kim Min-jae, l’ex muro del Napoli, è scontento al Bayern Monaco e potrebbe clamorosamente tornare in Italia già a gennaio. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Juventus e Milan sono alla finestra, pronte a sfidarsi per il difensore coreano. Ma tra il sogno e la realtà c’è un ostacolo quasi insormontabile: l’ingaggio. Il mal di pancia in Baviera e l’ostacolo ingaggio. Il gigante coreano, dopo aver lasciato la Serie A da campione, non si sarebbe ambientato in Germania e il Bayern Monaco non si opporrebbe a una sua partenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Kim Juve: non solo i bianconeri, anche un'altra big italiana è sulle tracce del difensore del Bayern Monaco! Svelate le prossime mosse in vista di gennaio…

