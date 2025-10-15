Kim Juve arrivano conferme sull’interesse dei bianconeri! Non sono l’unico club di Serie A interessato al difensore | la rivelazione infiamma la pista

Kim Juve, arrivano conferme sull’interesse dei bianconeri: tutti gli aggiornamenti sul difensore del Bayern Monaco. Un’idea che ha del clamoroso, un ritorno di fiamma che potrebbe infiammare il mercato di gennaio. Arrivano conferme sull’interesse del mercato Juventus per Kim Min-jae. Anche La Gazzetta dello Sport, con la firma di Fabiana Della Valle, avvalora la pista che porta all’ex difensore del Napoli, oggi ai margini del Bayern Monaco. L’operazione è affascinante, ma la strada è tutta in salita a causa di un ostacolo quasi insormontabile: l’ingaggio. PAROLE – «Kim nella sessione estiva aveva detto di no all’Arabia perché vuole restare nel calcio che conta e la Serie A potrebbe essere il posto ideale per rilanciarsi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

