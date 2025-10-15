Kim Juve arrivano conferme sull’interesse dei bianconeri! Non sono l’unico club di Serie A interessato al difensore | la rivelazione infiamma la pista
Kim Juve, arrivano conferme sull’interesse dei bianconeri: tutti gli aggiornamenti sul difensore del Bayern Monaco. Un’idea che ha del clamoroso, un ritorno di fiamma che potrebbe infiammare il mercato di gennaio. Arrivano conferme sull’interesse del mercato Juventus per Kim Min-jae. Anche La Gazzetta dello Sport, con la firma di Fabiana Della Valle, avvalora la pista che porta all’ex difensore del Napoli, oggi ai margini del Bayern Monaco. L’operazione è affascinante, ma la strada è tutta in salita a causa di un ostacolo quasi insormontabile: l’ingaggio. PAROLE – «Kim nella sessione estiva aveva detto di no all’Arabia perché vuole restare nel calcio che conta e la Serie A potrebbe essere il posto ideale per rilanciarsi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Scopri altri approfondimenti
Juve, arrivano segnali importanti dalle nazionali: #Yildiz segna ancora, #Vlahovic si sblocca ? ? - X Vai su X
Buone notizie per la #Juve, arrivano dalla nazionale montenegrina. Una prestazione positiva e 90 minuti in campo per il giovane Vasilije #Adzic. Cosa vi aspettate da lui al rientro dalla sosta? Troverà più spazio? LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SU JUVEN - facebook.com Vai su Facebook
Della Valle: "Kim piace alla Juve, ma c'è uno scoglio importante per l'affare" - Arrivano conferme in merito all’interesse della Juventus per il difensore del Bayern Monaco Kim Min- Lo riporta tuttojuve.com
Kim via dal Bayern? Anche il Milan ci pensa. Ma c'è un ostacolo da 9 milioni... - jae è rimasto al Bayern Monaco dove però non è un titolare fisso come vorrebbe. Riporta milannews.it
Gazzetta dello Sport | Juventus, Bremer ko: nel mirino Skriniar e Kim! - La Juventus deve correre ai ripari dopo il nuovo infortunio di Bremer: occhio a Skriniar e Kim per gennaio, cosa filtra! Lo riporta fantamaster.it