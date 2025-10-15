Kim futuro in bilico | Milan e Juve tentano il colpo ma pesa l’ingaggio
Il futuro di Kim Min-jae potrebbe presto intrecciarsi di nuovo con la . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Contenuti che potrebbero interessarti
#Sassuolo, futuro in bilico per #Laurienté? #14ottobre https://bmbr.cc/tfw0jl3 - X Vai su X
Il futuro di Di Gregorio alla Juve è in bilico: a fine stagione la dirigenza valuterà il suo rendimento. Maignan resta l'obiettivo top. #Juve #Juventusnews24 #DiGregorio #Calciomercato - facebook.com Vai su Facebook
Kim ai margini del progetto Bayern, il Milan potrebbe ripensarci a gennaio (Moretto) - il difensore sudcoreano ex Napoli, Kim è ai margini del progetto Bayern Monaco e potrebbe tornare in Serie A a gennaio ... Lo riporta ilnapolista.it
Kim di nuovo in Serie A: niente Milan, c’è l’annuncio - Jae dopo soli due anni può salutare il Bayern Monaco e far rientro in Serie A, dove ha lasciato uno straordinario ricordo. calciomercato.it scrive
Milan news, futuro in bilico per Maignan: il suo erede arriva dalla Ligue 1? - Rinnovo sempre più lontano per Mike Maignan: il Milan pensa al giovane talento della Ligue 1 per sostituirlo. spaziomilan.it scrive