Kim è il colpo del mercato del Milan? Il Bayern lo darebbe via volentieri I dettagli

Pianetamilan.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Milan, Kim potrebbe essere il colpo invernale per la difesa rossonera? Occhio all'occasione per Tare. Le ultime novità da 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

kim 232 il colpo del mercato del milan il bayern lo darebbe via volentieri i dettagli

© Pianetamilan.it - Kim è il colpo del mercato del Milan? Il Bayern lo darebbe via volentieri. I dettagli

Leggi anche questi approfondimenti

kim 232 colpo mercatoKim Juventus non decolla: due fattori stanno spingendo i bianconeri a cambiare pista a gennaio. I motivi e il punto sul difensore - Kim Juventus, &#232; scontento al Bayern e cerca spazio: i bianconeri studiano l’occasione, ma il suo status da extracomunitario complica i piani L’infortunio di Gleison Bremer, che lo costringerà a un lun ... Lo riporta juventusnews24.com

kim 232 colpo mercatoKim Juventus, la Vecchia Signora torna di prepotenza sul difensore del Bayern Monaco! Lo scenario in vista del calciomercato di gennaio - Kim Juventus, l’ex Napoli &#232; scontento a Monaco e cerca spazio: i bianconeri studiano l’occasione, ma resta viva anche la pista Skriniar L’infortunio di Gleison Bremer, che lo costringerà a un lungo st ... juventusnews24.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Kim 232 Colpo Mercato