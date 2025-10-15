Kiev vuole lo 0,25% del Pil dei Paesi Nato Gli Usa agli alleati | Impegno senza parassiti E Rutte sponsorizza l’acquisto di armi di Washington
Sostegno all’Ucraina, nuovi strumenti anti-droni e spinta alla spesa nella difesa. I ministri della Difesa della Nato tornano a riunirsi e delineano un indirizzo che è sempre più sulla linea del riarmo, senza badare a spese. Il segretario generale della Nato Mark Rutte ha esultato perché “sedici o 17 membri dell’Alleanza hanno ora aderito all’iniziativa Purl (Prioritised Ukraine Requirements List)”, che prevede l’acquisto di armi statunitensi da parte dei Paesi europei per rafforzare le forniture a Kiev. Il ministro della Difesa ucraino Denys Shmyhal gli ha fatto eco, definendo l’incontro “davvero molto positivo” e chiedendo il sostegno di tutti: “Per il 2026 il nostro fabbisogno per la guerra è di 120 miliardi: 60 verranno dal nostro bilancio, il resto deve essere fornito dai partner, o con un contributo dello 0,25% del loro Pil, tra Europa e non Europa, oppure grazie all’uso degli asset russi immobilizzati”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
