KFF Vllaznia Inter Women 0-5 le nerazzurre calano cinque reti e volano agli ottavi di finale

Internews24.com | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 KFF Vllaznia Inter Women 0-5, le nerazzurre di Piovani non fanno prigionieri! Cinque gol per la qualificazione agli ottavi della Women’s Europa Cup. L’Inter Women conquista la qualificazione agli ottavi di finale della Women’s Europa Cup, grazie a una netta vittoria per 5-0 contro il KFF Vllaznia. Dopo il clamoroso 7-0 dell’andata al Konami Football Centre, la squadra di Piovani non ha avuto difficoltà anche nella gara di ritorno in Albania, chiudendo la pratica con un risultato rotondo. Il match è stato deciso dai gol di Bugeja (8’), Polli (48’), Glionna (50’), Tomaselli (77’) e Detruyer (81’), che hanno completato una prestazione solida e convincente. 🔗 Leggi su Internews24.com

kff vllaznia inter women 0 5 le nerazzurre calano cinque reti e volano agli ottavi di finale

© Internews24.com - KFF Vllaznia Inter Women 0-5, le nerazzurre calano cinque reti e volano agli ottavi di finale

News recenti che potrebbero piacerti

kff vllaznia inter womenWomen’s Europa Cup, l’Inter travolge il Vllaznia e vola agli ottavi: 0-5 il risultato finale - L’Inter Women chiude la pratica contro il KFF Vllaznia e si qualifica agli ottavi di finale della Women's Europa Cup. Come scrive msn.com

kff vllaznia inter womenWomen’s Europa Cup, stasera Vllaznia-Inter: ecco orario e dove vederla in diretta - 0 dell'andata, cercano in Albania il pass per la prossima fase ... Riporta msn.com

kff vllaznia inter womenWomen's Europa Cup, KFF Vllaznia vs. Inter 0-1 LIVE - 0 win at the Konami Football Centre, Inter Women are back in action for the second- Da ca.sports.yahoo.com

Cerca Video su questo argomento: Kff Vllaznia Inter Women