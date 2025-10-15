KFF Vllaznia Inter Women 0-5 le nerazzurre calano cinque reti e volano agli ottavi di finale
Inter News 24 KFF Vllaznia Inter Women 0-5, le nerazzurre di Piovani non fanno prigionieri! Cinque gol per la qualificazione agli ottavi della Women’s Europa Cup. L’Inter Women conquista la qualificazione agli ottavi di finale della Women’s Europa Cup, grazie a una netta vittoria per 5-0 contro il KFF Vllaznia. Dopo il clamoroso 7-0 dell’andata al Konami Football Centre, la squadra di Piovani non ha avuto difficoltà anche nella gara di ritorno in Albania, chiudendo la pratica con un risultato rotondo. Il match è stato deciso dai gol di Bugeja (8’), Polli (48’), Glionna (50’), Tomaselli (77’) e Detruyer (81’), che hanno completato una prestazione solida e convincente. 🔗 Leggi su Internews24.com
