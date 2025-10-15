Kessié Juventus è il piano B se non dovesse arrivare questo centrocampista | l’operazione non sarebbe facile ma… Gli ultimi aggiornamenti
Kessié Juventus, è il piano B se non dovesse arrivare questo centrocampista: tutti gli aggiornamenti sull’ex Milan. Un doppio sogno dall’Arabia, due nomi per infiammare il mercato. Il calciomercato Juve ha individuato la sua priorità assoluta per gennaio: un grande rinforzo a centrocampo. E, come riportato da Sportmediaset, la dirigenza bianconera starebbe studiando due piste tanto affascinanti quanto complesse, che portano a Sergej Milinkovic-Savic e Franck Kessié. Se il “Sergente” resta il sogno proibito, quasi impossibile per l’ingaggio da 20 milioni di euro netti, la pista che porta all’ex “Presidente” del Milan è considerata “più percorribile”, seppur irta di ostacoli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
