Kenya morto l' ex primo ministro Odinga | centinaia gli rendono omaggio a Nairobi

Centinaia di kenioti si sono riuniti a Nairobi per piangere la morte dell’ex primo ministro del Kenya, Raila Odinga, deceduto a 80 anni in India a causa di un attacco cardiaco. In tantissimi si sono recati nella casa dell’ex leader per rendergli omaggio. Pur non essendo mai diventato presidente del suo Paese dell’Africa orientale ( si è candidato cinque volte alla presidenza nell’arco di tre decenni ) è stato una figura di spicco nella politica keniota e uno statista rispettato nella regione. Le sue campagne hanno sfidato il regime monopartitico e gli hanno conferito un’influenza enorme sulla vita politica del Paese africano. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Kenya, morto l'ex primo ministro Odinga: centinaia gli rendono omaggio a Nairobi

