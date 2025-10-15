Keira Knightley è reticente riguardo alla possibilità di riprendere il suo ruolo nel sequel di Sognando Beckham

Prima di Black Doves, Orgoglio e pregiudizio e persino Pirati dei Caraibi, la star Keira Knightley, amata dai fan, ha recitato in un cult classico dal titolo Sognando Beckham. Knightley recita al fianco di Parminder Nagra nei panni di Jules e Jess, due giovani donne che aspirano a giocare a calcio professionistico (football nell’ambientazione britannica del film), con grande disappunto delle loro famiglie. Il classico sportivo sembra riaffermare il suo posto nello spirito del tempo, con lo scrittore e regista Gurinder Chadha che ha annunciato un sequel di Sognando Beckham nel luglio 2025. 🔗 Leggi su Cinefilos.it