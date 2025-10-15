Succede spesso, per non dire sempre. Non a caso, la pausa per gli impegni delle nazionali viene vissuta dalle società di club con un misto tra ansia e preoccupazione: qualche infortunio capita molto più che raramente e anche negli ultimi giorni non ne sono mancati. Risultato: alla ripresa del campionato ci saranno squadre che dovranno rinunciare ad alcuni dei propri giocatori, alcuni dei quali davvero importanti. Su tutti, Moise Kean: l'attaccante della Fiorentina è infatti rimasto in campo pochi minuti nel match contro l'Estonia (segnando anche un gol) salvo poi dovere farsi da parte per una botta a una caviglia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Kean e i suoi fratelli infortunati. La A riabbraccia i "reduci"