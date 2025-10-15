Kate Middleton tra eleganza urbana e fascino country per la visita a sorpresa in Irlanda del Nord insieme a Principe William

D opo tre anni dall’ultima visita ufficiale, Kate Middleton e il Principe William hanno sorpreso tutti con un tour non annunciato in Irlanda del Nord. La coppia reale ha dedicato una giornata a incontrare realtà locali innovative, scoprire come gli investimenti favoriscono lo sviluppo rurale e valorizzare le opportunità creative e imprenditoriali per i giovani della regione. Tra colori della terra, materiali naturali e raffinatezza sartoriale, i look di Kate hanno incantato gli irlandesi: un invito caldo e autentico a riscoprire il piacere dell’ autunno in campagna. Vestito lungo a balze Estate 2025. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Kate Middleton tra eleganza urbana e fascino country per la visita a sorpresa in Irlanda del Nord insieme a Principe William

