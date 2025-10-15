Kate Middleton in Irlanda col suo cappotto preferito dell’autunno | perché è un omaggio a Lady Diana

Kate Middleton ha organizzato a sorpresa col principe William un mini tour reale in Irlanda del Nord. Complice il meteo nuvoloso e uggioso, la principessa ha rispolverato il suo cappotto preferito dell'autunno: ecco qual è. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Sarà un nuovo inizio dopo il tempo terribile della malattia di Kate Middleton. Ma non solo: la casa dove entro Natale lei, Willliam e i tre principini traslocheranno, sarà la «Forever Home», la loro casa per sempre. Il Forest Lodge, tutto rosso e un po’ Downton Ab - facebook.com Vai su Facebook

#HarryPotter, il Principe William, Kate Middleton e i figli sul set - X Vai su X

Kate Middleton in Irlanda col suo cappotto preferito dell’autunno: perché è un omaggio a Lady Diana - Kate Middleton ha organizzato a sorpresa col principe William un mini tour reale in Irlanda del Nord. Secondo fanpage.it

Kate Middleton tra i vigili del fuoco, cappotto spiegazzato e pacche sulle spalle - Kate Middleton conquista con il cappotto di Alexander McQueen i vigili del fuoco: si butta nelle esercitazioni, sale sul camion e poi finisce in fattoria. Segnala dilei.it

William e Kate compiono visita a sorpresa in Irlanda del Nord: le foto - Il principe William e la consorte Kate hanno compiuto oggi una visita a sorpresa nell’Irlanda del Nord, in un nuovo impegno pubblico in coppia. Da gazzettadiparma.it