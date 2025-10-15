Kate Middleton è volata con William in Irlanda del Nord e ha fatto visita a una caserma dei pompieri Il suo sogno? Accendere la sirena Su Amicait
È stata una visita a sorpresa quella del principe William, 43 anni, e di Kate Middleton, 43, in Irlanda del Nord. Una toccata e fuga martedì 14 ottobre, non preannunciata, che ha visto i futuri sovrani del Regno Unito atterrare a Cookstown, una cittadina di circa 12mila abitanti a una settantina di chilometri da Belfast. L’obiettivo del viaggio ufficiale, seppur di poche ore, era far incontrare all’erede al trono e a sua moglie le comunità rurali del Paese e illustrare alla coppia le varie iniziative imprenditoriali sul territorio. William e Kate in Irlanda del Nord. Gli abitanti di Cookstown non si aspettavano certo di veder comparire William e Kate in persona davanti a loro. 🔗 Leggi su Amica.it
